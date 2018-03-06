Докопались: Германия намерена отказаться от газа и угля из России

Пока Россия продаёт рекордные объёмы газа и угля в Европу, однако ситуация вскоре может измениться сразу по двум причинам. Во-первых, новое правительство Германии собирается увеличить долю возобновляемой энергетики к 2030 году до 65%. А во-вторых, транзитный конфликт с Украиной грозит России потерей доли на европейском рынке. Об этом предупреждают эксперты агентства Standard&Poor's.

Немецкая Deutsche Welle сообщает об одобрении коалиционного договора между консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Одобрение этого 177-страничного документа превратило его в официальную программу нового правительства Германии, пишет DW.

В новой программе заметная роль отводится в ускоренном отказе от ископаемых энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты окружающей среды и глобального климата. В частности, в главе «Энергетика» экономического раздела программы говорится о том, что необходимо «стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65%». Речь фактически идет об удвоении этой доли всего за десять с небольшим лет, подчеркивают в DW, напоминая, что по итогам 2017 года доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в немецкой энергетике достигала всего 33-36%, пишет «Независимая газета».

Программа также подразумевает постепенное сокращение и прекращение использования угля в производстве электроэнергии. Это сократит закупку угля, в том числе и у России. Всё чаще датой возможного полного отказа от использования угля называется 2030 год. Однако эти планы идут вразрез с действительностью.

«Позиции российского ТЭК в Европе пока достаточно устойчивы, спрос на газ в Европе растёт, и «Газпром» занимает 34 % рынка. В целом, российский ТЭК всё ещё высоко ценится в Европе, не смотря на её устремленность в новое «зелёное» будущее», – замечает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Тем не менее, продолжает он, России уже сейчас необходимо задумываться о том, что Европа в долгосрочной перспективе вполне может стать более независимой и зеленой, и сократить поставки российских энергоносителей.

Наращивание доли ВИЭ до 65% – планы не только долгосрочные, но и очень затратные, требующие колоссальных инвестиций.

«Зелёная энергетика – энергетика дорогая, а мы говорим о стране с самыми высокими в Европе ценами на электроэнергию, потребителями которой выступают не только рядовые бюргеры, но и промышленные предприятия, формирующие доходы государства от экспорта. По факту зелёная энергетика будет оплачиваться потребителями, поэтому в интересах правительства сделать переход в новую эпоху ВИЭ максимально мягким. Сейчас в ФРГ строится 23 новые угольные электростанции, реализуется программа по модернизации старых ТЭС», – рассказывает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

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