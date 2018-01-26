Тут вам не там: депутата, обвинённого в домогательствах, требуют лишить мандата, а спикер ГД винит журналисток

Общественный деятель Кристина Потупчик призывает россиян подписывать петицию за лишение Леонида Слуцкого депутатской неприкосновенности.

Она отметила в своём канале в Telegram, что действия депутата могут быть квалифицированы по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера». В связи с этим, она обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия Слуцкого на предмет наличия в них признаков преступления по этой статье.

«Любые решения комиссии ГД по этике носят рекомендательный характер. Действующее законодательство предусматривает лишение Слуцкого мандата только в случае вступления в силу обвинительного приговора суда. Я прошу Генеральную прокуратуру РФ обратиться в Государственную Думу с представлением о лишении депутата ГД РФ Леонида Слуцкого неприкосновенности».

На момент публикации петицию подписало почти 1300 человек.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что комиссия по этике всё же рассмотрит заявления журналисток о домогательствах со стороны депутата ГД Леонида Слуцкого. Рассмотрение пройдёт исходя «исходя из презумпции невиновности».

При этом, поздравляя парламентских журналисток с 8 Марта, он посоветовал им сменить работу, если они опасаются нынешней.

«Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», — заявил Вячеслав Володин.

Володин не исключил, что заявления о домогательствах могут быть провокацией из-за предвыборной кампании. Ранее журналистки рассказывали, что решили рассказать свои истории в том числе из-за угроз и опасений за карьеру.

Напомним, открыто о приставаниях со стороны депутата Слуцкого заявили журналистка «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Леонид Слуцкий свою вину отрицает и грозился заявить в суд. Кроме того, он отметил, что этот скандал добавил ему авторитета.

В России статья по обвинению в домогательствах не предусмотрена уголовным или административным кодексами.

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