Всё нипочём: число долларовых мультимиллионеров в России за год выросло на четверть

За год число россиян с состоянием более $5 млн выросло на 27%, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank о распределении благосостояния в мире.

В 2017 году эксперты насчитали в России 38 120 человек с состоянием более $5 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Совокупный доход богатых россиян составил $1,2 трлн, или 73,5% от общего объёма ВВП России 2017 года. 2620 человек обладают состоянием более чем $50 млн.



На 22% в России выросло число тех, чьё состояние превышает полмиллиарда долларов. По итогам прошлого года таким состоянием владеют 220 человек. Совокупное состояние этих людей составляет более $470 млрд. При этом эксперты отмечают, что, если оценивать динамику того, как богатели или беднели российские мультимиллионеры, в пятилетней перспективе (с 2012 по 2017 год) их численность сократилась на 35%. За исключением Колумбии с динамикой минус 39%, это сильнейшее падение в мире. Такой результат стал следствием затяжной рецессии в экономике и падения курса национальной валюты, отмечают эксперты. При этом сами российские мультимиллионеры считают, что негативно на уровень их благосостояния влияют распространение политического популизма (62% опрошенных), рост киберпреступности и терроризм (по 54%). Международная консалтинговая компания Knight Frank выпускает исследования о распределении благосостояния в мире (The Wealth Report) с 2007 года. Для этого собираются данные ряда других авторитетных источников и аналитических служб. К работе привлекаются консалтинговая компания Wealth-X (которая изучает распределение богатства по всему миру), Real Capital Analytics (изучает инвестиции в коммерческую недвижимость мировых городов), Банк международных расчетов (БМР; Bank for International Settlements, BIS), Oxford Economics, Five Star Alliance, Mastercard и другие. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники