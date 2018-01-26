Для всех желающих: РЖД предложили новокузнечанам новую бесплатную услугу

В зале ожидания пригородного вокзала Новокузнецка появился книжный стеллаж с произведениями русской и зарубежной литературы. РЖД назвали этот проект «Книга в дорогу».

Как рассказала начальник вокзала Юлия Лашкова, проект планируется сделать постоянным. Книги можно читать и на вокзале, и во время путешествия в поезде. Авторы проекта также принимают книги от горожан.

«По желанию можно вернуть прочитанную книгу или принести книгу из личной библиотеки. Большинство пассажиров увлеклись новой услугой, которая во всем мире известна как движение «буккросинг», – сообщила Юлия Лашкова.

Книжный фонд на вокзале постоянно обновляется. Большой популярностью у пассажиров пользуются детские произведения, а также русская классика.

В рамках развития проекта «Книга в дорогу» на пригородном вокзале Новокузнецка в течение года запланированы литературные гостиные, где известные писатели и поэты Кемеровской области прочитают пассажирам свои произведения.

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