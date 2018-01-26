Чтобы было удобнее: изменилось расписание электрички из Новокузнецка

С 5 марта отправление электрички из Новокузнецка до станции Артышта-2 изменили.

Корректировка составила всего 9 минут, но это позволит пассажирам, которые затем пересаживаются на поезд до Барнаула сократить время ожидания до 23 минут.

"Для удобства пассажиров, следующих в Алтайский край, перенесено отправление электропоезда № 6941 сообщением Новокузнецк – Артышта-2 на 9 минут вперед с 12:27 до 12:36. Время прибытия на станцию Артышта-2 также изменилось с 14:50 до 14:59", - говорится в пресс-релизе компании "Кузбасс-пригород". Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный). novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники