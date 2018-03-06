«Барин нас рассудит»: россияне ждут от нового президента помощи в решении квартирного вопроса

Большинство россиян считают, что рынок недвижимости в стране развивается не по рыночным законам, и многое зависит от действий главы государства. Поэтому они ожидают, что Россия обязана обеспечить граждан доступным жильём.

Портал недвижимости Domofond.ru провёл опрос, посвященный влиянию президентских выборов на рынок недвижимости в России.

65,6% из 6300 опрошенных жителей крупнейших городов страны считают, что рынок недвижимости зависит от политики президента, в то время как чуть более трети придерживаются противоположного мнения. При этом около 57% россиян ждут помощи от государства в решении квартирного вопроса, пишут «Ведомости».

Они уверены, что правительство обязано обеспечивать доступность жилья для большинства граждан: субсидировать кредиты, вводить соцпрограммы и т. д.

Еще 35,4% хотели бы, чтобы это происходило, но считают подобный сценарий маловероятным. И только 7,8% опрошенных отметили, что рынок недвижимости должен развиваться естественным образом, без вмешательства государства. Любопытно, что, оценивая доступность жилья за последние 6 лет (срок полномочий президента), сограждане разошлись во мнениях: 40% уверены, что в России появилось больше возможностей приобрести жильё, и почти столько же респондентов (42,9%) считают, что недвижимость стала менее доступной. Не почувствовали никаких изменений по сравнению с предыдущим президентским сроком 17,1% сограждан. Надежды на нового президента у большинства опрошенных связаны с ипотекой: более половины респондентов ожидают, что избранный глава государства повысит её доступность. При этом каждый четвёртый участник опроса уже к концу текущего года ожидает снижения средней ипотечной ставки до 6–8% (сейчас она составляет 9,8%). Впрочем, большинство (52,9%) разделяет мнение, что ставка останется в диапазоне от 9 до 11%. В число популярных решений, на которые рассчитывают опрошенные, входят также усиление контроля над деятельностью застройщиков (45,1%) и увеличение количества социальных программ, направленных на улучшение жилищных условий (42,1%). На снижение цен надеются 33,1% участников опроса, еще 27,4% хотели бы, чтобы президент «навел порядок в градостроительной сфере» в целом. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники