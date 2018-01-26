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Новость от 09 марта 2018

Петиция: россияне требуют понизить зарплаты депутатам Госдумы до прожиточного минимума

На портале «Российская общественная инициатива» уже более 8,5 тысяч подписей набрала петиция за понижение зарплаты работников Госдумы до «минимального прожиточного минимума».

По мнению автора инициативы, на зарплату в 10 тысяч рублей прожить нереально. Чтобы законодатели смогли в этом убедиться, предлагается поставить их в жёсткие финансовые условия.

Чтобы инициатива была рассмотрена, необходимо набрать 100 тысяч голосов до 3 марта 2019 года.

Напомним, с 1 мая в России МРОТ будет увеличен до прожиточного минимума.

novokuznetsk.su

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