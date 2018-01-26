Жди роста цен: 1 мая МРОТ в России приравняют к прожиточному минимуму

Президент РФ Владимир Путин установил минимальный размер оплаты труда в размере 11163 рублей с 1 мая 2018 года.

Закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, с мая МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму. В настоящее время МРОТ составляет 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума.

Госдума 16 февраля 2018 года приняла в третьем чтении президентский закон о повышении МРОТ до 100% прожиточного минимума более чем на полгода раньше планируемого: с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что состояние российской экономики позволяет повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума на полгода раньше запланированного — то есть с 1 мая 2018 года.