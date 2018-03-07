Уточка не поймёт: Медведев утвердил порядок ведения реестра коррупционеров

Дмитрий Медведев утвердил порядок ведения реестра лиц, которые были уволены с госслужбы в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения, пишет «РГ».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Реестр коррупционеров разместят в открытом доступе на официальном сайте системы в алфавитном порядке.

В нём будут указаны фамилия, имя и отчество экс-чиновника, сведения о государственном органе и прежней должности, нарушенное положение нормативного правового акта, послужившее основанием для увольнения, даты соответствующего акта и внесения сведений в реестр. Сведения вносятся в реестр на 5 лет. Федеральный закон о создании такого реестра был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2017 года. Он вступил в силу 1 января 2018-го. В настоящее время, как указано на странице реестра в интернете, он "формируется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия". novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники