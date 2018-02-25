Слипнется! В Канаде врачи протестуют против повышения своих зарплат

В стране действует система здравоохранения, позволяющая предоставлять населению медицинские услуги преимущественно на бесплатной основе.

В провинции Квебек в Канаде сотни врачей не согласны с повышением оплаты своего труда. В открытом письме медработники обратились к местному правительству с просьбой пересмотреть политику финансирования в области здравоохранения, сообщает Life.ru.

Кроме более чем 500 врачей различных специальностей свой протест против завышенных доходов канадских докторов выразили также 150 студентов местных медуниверситетов. По мнению протестующих, действующее распределение финансирования медицины в провинции несправедливо.

— Эти повышения оплаты шокируют нас, так как наши медсёстры и другой персонал вместе с другими профессионалами своего дела находятся в сложном финансовом положении. В то же время наши пациенты вообще лишены необходимых медицинских услуг из-за огромных издержек в центральной системе финансирования канадского Минздрава, — приводит текст открытого письма телеканал CNBC.

Согласно официальному информпорталу канадских властей, в стране действует универсальная для всех провинций система здравоохранения, позволяющая предоставлять медицинские услуги населению преимущественно на бесплатной основе.

Согласно официальным данным, в 2017 году зарплата канадского терапевта общей практики в государственной клинике составила в среднем 260 тысяч долларов США. Хирург зарабатывал более 300 тысяч долларов.

В послании отмечается, что за последние годы общая рабочая нагрузка на весь медперсонал в Канаде возросла в несколько раз, в связи с чем многим приходиться работать буквально на износ. В то время как канадское правительство хочет финансово поощрить лишь высококвалифицированную часть персонала, медсёстры и медбратья, которые каждый день занимаются не менее важной и значимой работой, остаются без повышения заработка.

novokuznetsk.su

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