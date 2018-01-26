Новокузнецк стал рекордсменом по рождению детей в Международный женский день

В Международный женский день в Кемеровской области появились на свет 65 детей — 36 мальчиков и 29 девочек.

Больше всего младенцев родилось в Новокузнецке. Новыми жителями города стали 22 малыша.

В Кемерове появились на свет 12 детей, в Киселёвске и Белове — 4, в Мариинском районе — 3. В областном клиническом перинатальном центре имени Решетовой родились пять детей, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Все мамы, родившие детей 8 марта, получат от обладминистрации по 10 тысяч рублей и медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

В прошлом году 8 марта в Кузбассе родились 64 ребёнка — 32 мальчика и 32 девочки.

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