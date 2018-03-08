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Новость от 09 марта 2018

Обнадёжили: эксперты рассказали о повышении зимних температур в Сибири

Зимы в Западной Сибири и на большей части европейской территории России станут теплее.

До 2020 года зимние температуры повысятся на 1−2 градуса, а в середине 21 века — на 2−5 градусов. Такие прогнозы дали специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования ЧС МЧС «Антистихия», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что потепление в зимний период связано с глобальным изменением климата. По словам экспертов, повышение летних температур будет менее выраженным и составит один-три градуса к середине столетия.

Ранее сотрудники центра «Антистихия» предсказали рост числа природных катастроф в России.

novokuznetsk.su

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