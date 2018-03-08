«Запугивание и пустые обещания»: россияне рассказали об отношении к посланию Путина

Социологи выяснили, какое впечатление на россиян произвело выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

Опрос провели специалисты фонда «Общественное мнение». О том, что президент огласил послание 1-го марта, знали 36% респондентов. Ещё 30% — «что-то слышали» об этом, а 33% — услышали впервые.

Отвечая на вопрос о том, какое впечатление на них произвели слова президента, 44% заявили, что хорошее, 7% — «в чём-то положительное, в чём-то отрицательное», 4% получили отрицательные впечатления. Вопрос задавался 66% респондентов, кто уже был осведомлён о послании, сообщает РИА Новости.

У россиян также спросили, что им понравилось и не понравилось в послании Путина. Из понравившегося – слова президента об укреплении обороноспособности России и новых вооружениях. Звучали такие фразы, как «показали мощь страны», «запугал Запад нашей новой военной техникой», «Россия не даст себя в обиду», «растёт вооружение — значит, не будет войны». Об этом заявили 15% респондентов.

12% опрошенных заявили о «неконкретности» послания, о пустых обещаниях, чрезмерном акценте на новых видах вооружения, запугивании ими, отсутствии заботы о людях. Также были упомянуты низкие зарплаты, пенсии, уровень жизни.

А 23% сказали, что им понравилось всё.

Отмечается, что опрос проводился 3-4 марта в 104 населённых пунктах в 53 субъектах России. В нём приняли участие 1 500 человек.

Напомним, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 1-го марта. В первой части президент говорил об основных социальных проблемах в стране, а во второй много рассказывал о новом оружии. Подробности можно посмотреть здесь.

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