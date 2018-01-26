Синоптики: в Кузбассе вновь ухудшится погода

По прогнозам синоптиков, 10 марта в Кузбассе ожидают ухудшение погоды.

В регионе пройдёт снег и мокрый снег, местами будут метели и снежные заносы, на автодороге и тропинках для пешеходов образуется гололёд, сообщили в МЧС. Ветер будет мощным — при порывах до 14−19 метров в секунду.

В этот период жителям области рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобиле. При движении советуют быть особенно аккуратными, следить за скоростью и дистанцией — это важно, так как видимость ухудшится.

На участках со снежными переметами не нужно совершать резких манёвров.

Пешеходы должны переходить дорогу только на пешеходных переходах.

Непогоду нельзя переживать у опор линий электропередач, машину лучше ставить в гараже.

Кроме того, сейчас есть риск схода с крыш снега, льда и сосулек, поэтому возле многоэтажек следует быть особенно осторожными.

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