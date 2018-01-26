Синоптики: в Кузбассе вновь ухудшится погода

По прогнозам синоптиков, 10 марта в Кузбассе ожидают ухудшение погоды.
В регионе пройдёт снег и мокрый снег, местами будут метели и снежные заносы, на автодороге и тропинках для пешеходов образуется гололёд, сообщили в МЧС. Ветер будет мощным — при порывах до 14−19 метров в секунду.
В этот период жителям области рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобиле. При движении советуют быть особенно аккуратными, следить за скоростью и дистанцией — это важно, так как видимость ухудшится.
На участках со снежными переметами не нужно совершать резких манёвров.
Пешеходы должны переходить дорогу только на пешеходных переходах.
Непогоду нельзя переживать у опор линий электропередач, машину лучше ставить в гараже.
Кроме того, сейчас есть риск схода с крыш снега, льда и сосулек, поэтому возле многоэтажек следует быть особенно осторожными.
novokuznetsk.su
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