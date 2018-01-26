Знай наших: «Кузня» вышла в четвертьфинал ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» совершил невероятный камбэк. Наши хоккеисты выиграли в серии до четырёх побед, уступая по ходу 1:3.

Пятый матч серии с «Сарыаркой» из Казахстана оказался настоящим поединком игр на вылет. Победитель определился только в пятом периоде(второй овертайм) спустя полтора часа игрового времени.

Причём победа хоккеистов из Новокузнецка оказалась волевой. «Сарыарка» вышла вперёд в начале второго периода и уверенно вела игру и всю серию к победе. Но за пять минут до конца основного времени матча Константин Пархоменко сравнивает счёт — 1:1.

Первый овертайм не выявил победителя — 20 минут оказалось мало. А во втором дополнительном периоде «Кузня» сначала выстояла в меньшинстве, а на 92-й минуте Евгений Григоренко дальним броском принёс «Металлургу» победу в игре и во всей серии.

В четвертьфинале наши хоккеисты встретятся с питерским «Динамо», завершившим гладкий чемпионат на первой строчке, а на стадии 1/8 в пяти встречах победившим «Молот-Прикамье».

Матчи в Санкт-Петербурге пройдут 12 и 13 марта, в Новокузнецке 16 и 17 марта.

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