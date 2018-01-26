Силуанов грустит: нефть дорожает, рубль крепнет

Стоимость барреля нефти марки Brent подорожала до $64,7.

Ранее цены на нефть просели до трёхнедельных минимумов из-за публикации официальных данных по нефтедобыче в США. Темпы повышения нефтедобычи в Америке превышают прогнозы в несколько раз.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов оценил «нефтяное» укрепление рубля, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Однако существенный рост рубля невыгоден бюджету России, так как разбалансирует его возможным снижением экспортных доходов», — рассказал Хестанов.

Он также отметил, что с октября по декабрь российская экономика получает дополнительные деньги и показывает позитивные тенденции. Как правило, такие процессы сопровождаются укреплением курса рубля.

«Но Центробанк не может допустить существенный рост курса отечественной валюты и негативные эффекты для экономики. Потому «календарный фактор», безусловно, поможет укрепить рубль», — заявил эксперт.

По его словам, более важным фактором для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен. Рубль от колебания соответствующих котировок менее зависим, но полностью от этого влияния не избавился.

«Скорее всего, мы наблюдаем краткосрочное явление, и вряд ли рубль продолжит серьёзно укрепляться в ближайшие месяцы», — добавил Хестанов.

novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники