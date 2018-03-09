И здесь китайцы: госкомпания Китая купила 36% в потенциальном акционере «Роснефти»

Китайская госкомпания Huarong Asset приобрела 36,2% в «дочке» CEFC, через которую планируется покупка 14%-й доли в «Роснефти», сообщает РБК. Китайской CEFC для выкупа акций российской компании нужно $9,1 млрд.

Глава «Роснефти» ранее говорил, что сделка будет завершена до конца года.

В начале марта СМИ сообщали о том, что глава CEFC Е Цзяньмин задержан по распоряжению председателя КНР в рамках расследования экономических преступлений. Пресс-служба CEFC, в свою очередь, назвала сообщения о задержании президента компании «не имеющими под собой оснований», заверив, что компания работает в нормальном режиме. Еще спустя день СМИ сообщили, что подведомственное властям Шанхая инвестагентство взяло на себя управление компанией CEFC. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники