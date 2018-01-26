Эпопея продолжается: Кузнецов рассказал, что будет с Центральной ТЭЦ

Сотрудникам Центральной ТЭЦ объявили, что их переводят в муниципальное предприятие. Как сообщает «Кузнецкий рабочий», персонал переведут в МП ГУЖКХ, которое сегодня обслуживает модульную котельную в Новоильинском районе.

Центральная ТЭЦ находится в процедуре банкротства уже с 2013 года. Планировалось реализовать её имущество и покончить с этим, но в феврале на собрании кредиторов решено отменить торги по продаже имущества ЦТЭЦ и передать его в аренду неназванной фирме.

В декабре срок конкурсного производства на Центральной ТЭЦ продлён до 29 июня 2018 года.

Долги Центральной ТЭЦ измеряются миллиардами. Более 1,6 млрд рублей предприятие задолжало «Газпром межрегионгаз Кемерово» ещё в отопительном сезоне 2013/2014, а к началу марта 2018 года долги выросли до 2,7 млрд рублей.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал изданию сложившуюся ситуацию.

По его словам, одним из вариантов рассматривается передача ТЭЦ муниципалитету, но решение будет приниматься на уровне губернатора в середине марта. При этом ликвидация Центральной ТЭЦ не рассматривается.

«Более того, Газпром предлагает программы газификации, которые могут быть реализованы при условии разрешения вопроса с задолженностью и текущими платежами. <...> Скорее мы создадим отдельное муниципальное предприятие; учредителем выступит КУМИ, назначим директора, будем работать... Но пока обо всем этом говорить рано. Давайте дождёмся решения», — прокомментировал Сергей Кузнецов.

Напомним, в 2014 году ТЭЦ уже переходила под контроль муниципалитета. Ранее мы также рассказывали, что на Центральной ТЭЦ продолжается чехарда, а кредиторы ССК передали городские теплосети в аренду частникам.

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