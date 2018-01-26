Операция «Наследник»: Путин рассказал, что думает о преемнике

В интервью журналистке американского канала NBC Мегин Келли Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике.

Он сообщил, что думает об этом с 2000 года, с того момента, когда впервые стал президентом России. Но выбор, считает Владимир Путин, всё равно будет за российским народом. И неважно, кому он симпатизирует.

Он также прокомментировал мнения о том, что после него с приходом других людей к власти сделанное ранее будет разрушено.

«Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому-то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединённых Штатах. Но не думаю, что они правы», — добавил президент.

Он подчеркнул, что США, по его мнению, «как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной».

«Если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперёд», — заключил он.

Текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

novokuznetsk.su

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