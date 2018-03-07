Закрыли глаза: ЦИК не снимет Грудинина с выборов за иностранные счета

На заседании ЦИК член Центризбиркома Николай Булаев заявил, что правовых оснований для рассмотрения вопроса о снятии кандидата Павла Грудинина с выборов президента нет.

Грудинин в своём заявлении от 8 января утверждал, что зарубежных счетов у него нет. Но затем стало известно о 13 счетах в швейцарских банках, на которых находится около $1 млн и 5 кг золота. Информацию об этих счетах ЦИК поместит на избирательных участках, пишут «Ведомости».

Закон требует от кандидата закрыть зарубежные счета к моменту подачи документов на регистрацию. «Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу являются безусловным основанием для снятия кандидата. Но ЦИК считает, что этот вопрос должен решить Верховный суд», – заявлял тогда член Центризбиркома Александр Кинев, отметив, что обращение в суд – право, а не обязанность ЦИК. В КПРФ заявили, что подадут жалобу на членов ЦИК в Генпрокуратуру. Представители Грудинина подчеркивали, что никаких счетов за границей у него нет. novokuznetsk.su Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники