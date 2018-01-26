Инвесторы больше не хотят вкладываться в уголь: в Кузбассе готовят новые проекты

Кузбасс посетили представители «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» — 250 предпринимателей, готовых вкладываться в проекты за Уралом.

Бизнесмены впервые побывали в Кемеровской области. Их работу поддерживает президент страны.

Участники «Клуба» поговорили с губернатором области о направлениях развития региональной экономики. Бизнесмены отметили, что наиболее интересный объект для вложений — горнолыжный курорт Шерегеш.

«Главной целью визита представителей „Клуба лидеров“ станет приход инвесторов, в первую очередь, в несырьевой сектор кузбасской экономики: туризм, агропромышленный комплекс, биомедицина и так далее», — приводит издание слова замгубернатора области по инвестициям и инновациям Станислава Черданцева.

Бизнесмены вернутся в Кузбасс через два-три месяца, чтобы поговорить о конкретных проектах. Они отметили, что Кузбасс привлекателен для инвесторов, при этом необходима помощь властей.

novokuznetsk.su