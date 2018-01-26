Невероятный ажиотаж: более 8 млн россиян взяли микрокредиты в 2017 году

Более 8 миллионов заёмщиков воспользовались услугами микрофинансовых организаций России по итогам 2017 года, пишет ИА REGNUM.

За год микрокредиты стали популярнее на 62%. По мнению экспертов, причиной столь ажиотажного прироста является спрос на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса, а также рост спроса на потребительские микрозаймы.

Чаще всего люди берут такие займы на покупку нового телефона, бытовой техники или иные предметы не первой необходимости.

Средний размер займа физических лиц в 2017 году составлял 9,5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — 604 тыс. рублей, юридических лиц — 750 тыс. рублей".

novokuznetsk.su