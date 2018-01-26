В честь 400-летия: известный актёр откровенно ответил на вопросы новокузнечан

В минувшие выходные в Новокузнецк приехал известный актёр, кинорежиссёр Дмитрий Дюжев. Он сыграл моноспектакль «Евгений Онегин» в ДК «Алюминщик».

После этого Дмитрий Дюжев несколько часов общался с горожанами, отвечая на разнообразные вопросы.

«Мне спектакль очень понравился. Актёр общался со зрителями больше двух часов. Я на творческой встрече не полностью был. Там была молодёжь из духовных организаций и семинарии, они и задавали вопросы», — рассказал фотограф Юрий Лобачёв.

Отметим, спектакль прошёл в рамках Православной выставки-ярмарки «Кузнецк Православный». По словам организатора встречи отца Андрея, артист с удовольствием пообщался с горожанами.

«Он рассказал, как пришёл к вере, вспомнил о своём детстве, почему решил стать актёром, много говорил о съёмках фильма „Остров“. Беседа была очень содержательной и откровенной. Это мероприятие проходило в рамках „Сретенских встреч“, приуроченных к 400-летию Новокузнецка. Ради этого к нам приехал даже председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Люберецкий Серафим, который тоже общался с молодёжью», — уточнил отец Андрей.

Отметим, в честь 400-летнего юбилея в Новокузнецке запланированы многочисленные спортивные и культурные мероприятия.

novokuznetsk.su